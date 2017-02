Texelse kok kandidaat All You Need is Love

DEN BURG - De All You Need Is Love-caravan kwam deze week bepaald niet ongemerkt het eiland op. Velen signaleerden de bontgekleurde mini-studio op de Groeneplaats, maar ook in de Beatrixlaan. Al snel circuleerden verschillende namen van vermeende Texelse deelnemers, hoewel die officieel geheim moeten worden gehouden.

Door Redactie Helderse Courant - 3-2-2017, 16:16 (Update 3-2-2017, 16:16)

De kok van Hotel De Lindeboom lijkt een goede kans te maken. De receptioniste meldt bits dat privéaangelegenheden van werknemers niet via de hotellijn horen te worden besproken en dat ze hier geen mededelingen over doet. Hotelmanager Bouke Weber neemt lachend de telefoon op en zegt meteen: ,,Ik weet wat je wilt vragen! We doen geen uitspraken over medewerkers.'' De grijns op zijn gezicht is hoorbaar.

IJsbrand Kikkert

Ellen Maaskant, van Westergeest, zou het niet verbazen als haar zoon IJsbrand Kikkert doelwit van het tv-programma zou zijn. ,,Vorig jaar hadden we een paar stagiaires op de boerderij, die waren allemaal hoteldebotel van hem. Uiteindelijk werd het wat met een van hen, maar dat ging ook weer uit.'' Maar IJsbrand zelf ontkent. ,,Ik ben niet gevraagd. En als ik gevraagd zou worden, denk ik niet dat ik mee zou doen. Daar vind ik niets aan. Dat is niks voor mij.''

Peter Jan Geus

,,Welnee! Heerlijk dit!'', giert Audrey Kouwenhoven na de vraag of haar partner Peter Jan Geus op tv komt. ,,Hij fotografeerde de caravan en zette hem op Facebook. Toen kwamen de reacties: 'Ga je haar nu eindelijk eens ten huwelijk vragen?' Ik heb al eerder gezegd: als je het via zo'n programma doet, zeg ik nee.''



RTL4 zendt de Texelse opnamen waarschijnlijk zaterdag 11 februari om 21.40 uur uit.