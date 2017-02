Stelling: Nieuw afvalregime Den Helder is geen probleem, gewoon beter scheiden

DEN HELDER - Een storm van weerstand en kritiek barstte er los na het nieuws dat de grijze bak in Den Helder voortaan nog maar eens per vier weken wordt geleegd. Dit gaat zwerfafval opleveren, want het past nu binnen twee weken vaak al niet eens, is de veelgehoorde teneur.

Door Hedzer Faber - 3-2-2017, 16:56 (Update 3-2-2017, 16:56)

En dat is precies waarom dit nodig is. Den Helder blijft achter bij het inzamelen van gescheiden huishoudelijk afval en als dit zo doorgaat, dan kost dit de gemeente - en dus de burgers - straks bakken geld omdat we de norm niet halen.

Nee, dat vraagt om echte maatregelen en dat is precies wat Den Helder nu doet. Overigens in navolging van andere gemeenten die hier goede ervaring mee hebben. Als die grijze nog maar een keer in de maand aan de weg mag, dan moet je als inwoner immers wel werk maken van afvalscheiding. Keurig netjes plastic, blik en drankkartons in de voortaan váker opgehaalde zakken en er is niks aan de hand.

De stelling luidt: Geen probleem, gewoon beter scheiden.