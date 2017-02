Marine onderschept drugs en wapens

DEN HELDER - De Zr.Ms. Holland heeft donderdag een partij verdovende middelen en een vuurwapen onderschept bij een aanlanding op Bonaire.

Door Arie Booy - 3-2-2017, 12:54 (Update 3-2-2017, 12:54)

Dit gebeurde terwijl het schip vaart voor de Kustwacht Caribisch Gebied in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee. Hierbij zijn 2 personen aangehouden. In de ochtend werden nog twee mensen aangehouden. Het vaartuig is in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Later die ochtend bood de Holland ook hulp aan een zeiljacht in nood, waarvan de stuurinstallatie niet goed meer functioneerde. De schade bleek te kunnen worden hersteld op zee door de technici van de Holland en de catamaran kon haar weg vervolgen.