Kinderboederij Helderse Vallei blijft voorlopig dicht

Foto De Helderse Vallei Een moedergeit met haar donderdag geboren jongen bij de Helderse Vallei.

DEN HELDER - De kinderboerderij bij De Helderse Vallei zal niet eerder dan in maart open gaan.

Door Marischka de Jager - 3-2-2017, 12:32 (Update 3-2-2017, 12:32)

,,En mocht het nog langer duren, dan moeten we andere maatregelen nemen. We kunnen het seizoen niet beginnen met een gesloten kinderboerderij’’, zegt directeur Katelijne van Spronsen. Vrijdag werden er nog drie jonge geitjes geboren. ,,Ze mogen straks naar buiten, op het plein waar de geiten altijd rondlopen, maar er is nu niemand die ervan kan genieten.’’

Nu er eind januari een nieuwe besmetting van vogelgriep...