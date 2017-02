’Kiezen in Den Helder: scheiden of je moet betalen’

DEN HELDER - ,,Het is kiezen: of de inwoners van Den Helder voelen het in hun portemonnee, óf ze gaan afval scheiden.’’

Door Bo-Anne van Egmond - 1-2-2017, 19:14 (Update 1-2-2017, 19:14)

Wethouder Odd Wagner is er duidelijk over. Er ligt een eis vanuit het Rijk om 75 procent van het afval te scheiden, Den Helder zat in 2015 op 41 procent. ,,Dat moet veranderen om aan de milieu-eisen te voldoen. Anders komen er sancties en die moeten we doorberekenen aan de burgers. Momenteel is het al zo dat de inzameling voor...