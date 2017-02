Bloemen voor slachtoffers dijkdoorbraak op Texel in 1953

Foto Evalien Weterings Herdenking van de watersnoodramp op Texel.

DE WAAL - Ook voor iemand die het niet heeft meegemaakt, komt de watersnoodramp van februari 1953 een stuk dichterbij als wordt verteld dat de stalen steunen van de bank waar je op zit, zijn gemaakt door Redmer IJska, een van de zes Texelaars die bij pogingen om een dijkdoorbraak te voorkomen, zijn verdronken.

Door Nico Volkerts - 1-2-2017, 18:42 (Update 1-2-2017, 18:43)

Vijf van hen kwamen uit De Waal, een zware klap voor de kleine dorpsgemeenschap.

Initiatiefnemer Cor de Wolf en enkele nabestaanden legden woensdag bloemen op de graven van Redmer Yska (56), Willem Dijker (57), Jan Koopman (48), Wieger Bernardus (34) en Siebren Walsweer (23) die naast elkaar begraven zijn op het kerkhof in De Waal.

Ook werd stilgestaan bij het zesde Texel slachtoffer, Dirk Kuip (36).

In de kerk is momenteel een kleine expositie ingericht over de dijkdoorbraak op Texel. De kerk is open op donderdag 2 en vrijdag 3 februari van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 4 februari van 11.00 tot 15.00 uur.