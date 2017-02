Stift steunt TexLabs om studenten naar Texel te halen

DEN BURG - Het Toeristisch investeringsfonds Texel (Stift) levert dit jaar een financiële bijdrage aan TexCursies van TexLabs.

Door Van onze verslaggever - 1-2-2017, 18:37 (Update 1-2-2017, 18:43)

Het doel van TexCursies is om groepen studenten of delegaties van de overkant op professionele wijze in contact te brengen met innovatieve projecten op Texel.

Stift investeert eenmalig veertig procent voor het komende jaar in TexCursies. ,,Dankzij deze investering kunnen we meer groepen studenten en delegaties actief naar Texel halen’’, zegt Pepijn Lijklema van TexLabs. ,,Dat levert het eiland een nieuwe vorm van toerisme op: educatietoerisme. Bovendien kunnen de studenten een inhoudelijke bijdrage leveren aan het innoveren van onze toeristische sector.’’

TexLabs begeleidde afgelopen jaren verschillende groepen, waaronder de internationale hyperloopwedstrijd bij SpaceX. Verder was TexLabs betrokken bij verschillende groepen van de TU Delft. Voor 2017 zijn er afspraken gemaakt met InHolland Alkmaar, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht.

Lijklema: ,,Door veel opleidingen te betrekken bij Texel kunnen we op lange termijn een kennisinstituut opbouwen voor de sectoren waar het eiland goed in is.’’

Het zou ook op een andere manier Texel ten goede kunnen komen. Lijklema: ,,Stiekem hoop ik dat studenten zo positief zijn over het eiland dat een deel blijft plakken en zo het eiland jong houdt.”