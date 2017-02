’Door TEDx anders kijken naar Den Helder’

PR-Foto Team TEDx Den Helder: Edwin Stolk, Iris Crommentuijn, Michael van Alderwegen en Michel Pater (vlnr) in De Kampanje. John Spee, Arjen Elling en Sander de Roos ontbreken.

Hij raakt er niet over uitgesproken. Het TEDx Event van maandag 13 februari in De Kampanje. „Maar dan vooral de achterliggende gedachte”, benadrukt Edwin Stolk, die met frisse tegenzin namens het team van TEDx Den Helder het woord neemt. „Het liefst doe ik dit namelijk met heel het team. Het gaat immers om het hogere doel, daar waar we samen aan werken: het imago van de stad oppoetsen.”

Door Monique Trijsburg - 1-2-2017, 17:47 (Update 1-2-2017, 18:09)

Alles draait volgens Stolk om de beleving tijdens het evenement. „Om ontwikkeling. Hoe je...