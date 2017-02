Vogelasiel en Helderse Vallei in gesprek

Een zwaan wordt verzorgd.

Den Helder Een samenwerking tussen vogelasiel De Paddestoel en natuureducatiecentrum De Helderse Vallei ligt mogelijk in het verschiet.

Door Delano Weltevreden - 1-2-2017, 13:23 (Update 1-2-2017, 13:23)

Wethouder Odd Wagner had de gemeenteraad beloofd in gesprek te zullen gaan met het bestuur van het vogelasiel. Het asiel verkeert vrijwel constant in financiële nood. Daar maakt de raad zich zorgen om.

Bestuur en beheerders van de vogelopvang hebben de wethouder verteld dat hun prioriteit ligt bij het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Pas als dat een feit is, heeft de opvang ruimte om een plan te ontwikkelen voor investeringen in het gebouw en kan worden gekeken naar het binnenhalen van meer geld. Een eventuele samenwerking met de Helderse Vallei, aan de andere kant van de Jan Verfailleweg, zien bestuur en beheerders wel zitten. Inmiddels heeft een gesprek met de Helderse Vallei plaatsgevonden. Het vogelasiel moet nu besluiten of dat gesprek een vervolg krijgt. Dat hangt ook af van gesprekken met een zorginstelling over ondersteuning bij de bedrijfsvoering en de dagbesteding van cliënten.