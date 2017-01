Nieuw afvalregime: Grijze bak in Den Helder nog maar eens per vier weken geleegd

JULIANADORP - De ophaaltijden voor afval in Den Helder gaan eind deze maand ingrijpend op de schop.

Door Hedzer Faber - 31-1-2017, 22:03 (Update 31-1-2017, 22:53)

Dat heeft wethouder Odd Wagner dinsdagavond medegedeeld tijdens de vergadering van het Wijkplatform Julianadorp.

De grijze bak voor restafval wordt voortaan nog maar eens in de vier weken geleegd. De papierbak ook vierwekelijks, de groene bak eens per twee weken. De plastic zakken voor plasticafval, blik en drinkkartons worden tweewekelijks opgehaald. Hiermee hoopt de gemeente dat meer inwoners hun afval beter gaan scheiden. Het nieuwe regime gaat in per 27 februari.

Aan het eind van het jaar volgt de tweede fase van het plan. Dan krijgen bewoners waar mogelijk een extra container voor plastic, blik en drinkkartons. De bedoeling is om de grijze bak uiteindelijk helemaal uit te bannen. Het restafval wordt dan ingezameld in centraal geplaatste ondergrondse containers, die met een pasje te openen zijn.