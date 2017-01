Cijfer rekentoets Scholen aan Zee Den Helder hoger

DEN HELDER - Voor het derde jaar achtereen zijn de cijfers voor de rekentoets van middelbare scholieren in Den Helder gestegen.

Door Bo- Anne van Egmondb.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 20:17 (Update 31-1-2017, 20:17)

Het gemiddelde cijfer van de vestigingen van Scholen aan Zee was in 2016 een 5,82. In 2015 was het nog een 5,49 en in 2014 een 5,39. ,,We gaan heel voorzichtig iets vooruit en ik ben blij dat er een kleine vooruitgang is’’, vindt interim-bestuursvoorzitter Jeroen Knigge van Scholen aan Zee. ,,Maar als je me vraagt of ik tevreden ben, dan...