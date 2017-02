Steeds meer zichtbaar van nieuwbouw Zoetelief Den Helder

Foto George Stoekenbroek Gebouw Zoetelief krijgt steeds meer vorm.

DEN HELDER - Nu de doeken voor de gevel van het complex Zoetelief zijn verdwenen, wordt steeds meer duidelijk hoe de hoek Keizerstraat/Beatrixstraat er straks uit komt te zien.

Door van onze verslaggeefster - 1-2-2017, 7:00 (Update 1-2-2017, 7:00)

De gevel van het winkel- en wooncomplex krijgt verschillend gekleurde gevelstenen: rood, zwart en geel. De verwachting is dat de winkelruimte op de hoek, waar Xenos zich zal vestigen, eind maart klaar is. Kledingzaak House of Indigo verhuist al eerder van de Spoorstraat naar de Keizerstraat. Van de bovengelegen zeven appartementen zijn er inmiddels twee verhuurd. Voor een aantal andere appartementen staan bezichtigingen gepland door potentiële huurders. Ook zijn er al enkele opties genomen.