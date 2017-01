’Coffeeshop op Texel en in Hollands Kroon moet op agenda Noordkopraad’

archieffoto De gemeente en buurtbewoners zijn de overlast in de omgeving van de coffeeshops aan de Koningstraat zat.

DEN HELDER - De Noordkopraad zou zich moeten buigen over de vraag of er ook coffeeshops moeten komen in Hollands Kroon en op Texel.

Door Delano Weltevreden - 30-1-2017, 23:04 (Update 30-1-2017, 23:04)

Wietwinkels moeten uitstraling krijgen van normaal grand café

Burgemeester Koen Schuiling hoopt dat Helderse fracties dat onderwerp op de agenda van de Noordkopraad plaatsen. ,,Texel en Hollands Kroon hebben in hun beleid het aantal coffeeshops op nul gezet. Alle aanvragen voor vestiging van een coffeeshop worden daarom afgewezen. Het zou goed zijn als de Noordkopraad zich uitspreekt over de vraag of er ook coffeeshops op Texel en in Hollands Kroon moeten komen of dat zij alleen in Den Helder en Schagen gevestigd moeten zijn.’’

Den Helder heeft drie coffeeshops, aan de Koningstraat. Vanwege de overlast die dat, in combinatie met nachthoreca, met zich meebrengt, wil de gemeente de zaken verplaatsen. Schuiling vindt dat Texel en Hollands Kroon best een coffeeshop op hun grondgebied mogen toelaten, omdat hun inwoners nu naar Den Helder of Schagen gaan voor wiet. ,,Wij praten in Den Helder over de herplaatsing van de drie coffeeshops. Ook als Texel en Hollands Kroon besluiten om coffeeshops toe te laten, betekent dat niet dat de Helderse coffeeshops daar zomaar heen kunnen. Andere aanvragers moeten een gelijke kans hebben om zich daar te vestigen.’’

De gemeente overlegt nu met de eigenaren van Tsjakka, Tops en Aktama over verhuizing. Wethouder Lolke Kuipers heeft de commissie bestuur en middelen maandagavond verteld dat de coffeeshops niet in de buurt van scholen komen. Ook wil de gemeente die bedrijven niet in de buurt van nachthoreca hebben en moeten zij op plekken komen waar er voldoende sociale controle is. ,,We willen een betere uitstraling van de zaken en de panden. De eigenaren van de coffeeshops zijn het met ons eens dat hun zaken de uitstraling van een normaal grand café moeten hebben. Aan de buitenkant moet je niet kunnen zien dat het om een coffeeshop gaat.’’

Nu hanteren de coffeeshops de openingstijden van de nachthoreca. Als zij bijvoorbeeld naar een winkelstraat verhuizen, zullen de openingstijden worden aangepast aan die van de omliggende zaken, zegt Kuipers. ,,In een winkelstraat betekent dat van tien uur ’s morgens tot zes ’s avonds.’’