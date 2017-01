Anne Roumeliotis voorleeskampioen Den Helder

Foto George Stoekenbroek Chemène Knol bijt het spits af tijdens het voorleeskampioenschap in Den Helder.

DEN HELDER - De spanning is van de gezichten van de negen Helderse schoolkampioenen af te lezen op deze finaledag in School 7. Want op deze maandagmiddag wordt duidelijk wie van hen namens Den Helder door mag naar de kwartfinale en misschien wel naar de Nationale Voorleeswedstrijd op in mei.

Door Michiel Snik - 30-1-2017, 21:11 (Update 30-1-2017, 21:11)

De Noordkop bibliotheek hield voor de tiende keer de voorrondes voor alle kinderen uit de groepen zeven en acht van de basisscholen in Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon.

Den Helder beet maandag het spits af. Schagen volgt op 4 februari, Texel op 6 februari en Hollands Kroon bepaalt op 8 februari wie de beste voorlezer is in die gemeente. In het totaal doen 28 scholen mee, waaronder negen uit Den Helder en Julianadorp. De Fontein, De Dijk, De Rank, Comenius, Thorbecke, ’t Tuselant, De Trimaran, De Vlieberg en De Vloedlijn hebben hun beste kandidaten op deze dag naar voren geschoven.

Spannend

Chemène Knol was de eerste die moest voorlezen. ,,Best spannend om te moeten beginnen’’, zegt de 12-jarige leerling van De Fontein nadat ze haar boek ’Hoe overleef ik mezelf’ van Francine Oomen had dichtgeslagen.

Met de opbouwende kritiek van de jury dat ze wat snel las was Chemène het wel eens. ,,Maar dat ik te snel las kwam door de zenuwen’’, geeft ze als verklaring.

Namens het Comenius klom niet veel later Seth Lenselink op het podium. Hij las voor uit De Heksen van de Britse schrijver Roald Dahl. ,,Ik heb het boek inmiddels wel achttien keer gelezen’’, verklapt hij. ,,Ik deed op mijn school eigenlijk mee voor de grap en had ook niet verwacht dat ik daar zou winnen. Wel geweldig om hier nu te staan.”

Uiteindelijk won Anne Roumeliotis uit groep 7 van basisschool De Vlieberg. Anne las voor uit het boek ‘Hannes’ van Aart Staartjes. De jury vond dat zij prachtig kon voorlezen en het publiek helemaal meevoerde in het verhaal. Ook haar optreden maakte indruk: ,,Er zat een echte persoonlijkheid die zichtbaar plezier had in het voorlezen”, aldus juryvoorzitter Jack Beneker.

Anne gaat door naar de kwartfinale, die in maart wordt gehouden. Hierna volgt op 7 april de provinciale finale in het Theater van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De uiteindelijke voorleeskampioen van Noord-Holland moet de provincie vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd op 17 mei in de schouwburg van Amstelveen.

Speciale aandacht was er ook voor Glarissa de Waard van basisschool De Dijk. Zij deed buiten mededinging mee. Clarissa heeft een visuele beperking en wilde laten zien dat ook blinde kinderen plezier kunnen beleven aan lezen en voorlezen. Haar optreden maakte veel indruk op het publiek.