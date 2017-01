’Zwarte bladzijde Texelse historie mag niet worden vergeten’

DE WAAL - Ieder jaar op 1 februari bezoekt Cor de Wolf (78) het monument op de Eierlandse binnendijk in polder De Eendracht. Gegrafeerd in een tegeltableau staan de namen te lezen van zes Texelse mannen die in de vroege ochtend van 1 februari 1953 werden verzwolgen door de golven die na een dijkdoorbraak het land overspoelden.

Door Leo Blank - 31-1-2017, 7:00 (Update 31-1-2017, 7:00)

,,Dan neem ik mijn pet af en sta ik enkele momenten stil bij hun tragische dood”, zegt De Wolf als hij na het beklimmen van...