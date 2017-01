Brandende motorkruiser in Helderse haven was niet te redden

DEN HELDER - De brandweer had geen schijn van kans bij het blussen van de negen meter lange motorkruiser in de jachthaven bij Willemsoord.

Door Michiel Snik - 30-1-2017, 16:27 (Update 30-1-2017, 16:47)

,,Binnen een paar seconden stond de hele boot in brand’’, zegt Raymond Prikken van de jachtwerf op Willemsoord die het vuur zondagavond zag beginnen als een klein puntje.

,,Ik zag een oranje gloed in de kajuit. Tien tellen later sloegen de vlammen er al uit. Onvoorstelbaar hoe snel zoiets gaat. De brandweer was ook kansloos.’’

Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld, maar het vermoeden is kortsluiting. De omliggende boten bleven onbeschadigd, maar van de stalen motorcruiser is een niet veel meer over.

De eigenaar had de boot een klein half jaar terug in de haven gelegd en was hem aan het opknappen. Na de brand is dat volstrekt onhaalbaar. ,,Met de restanten is niets meer te doen’’, weet werf-eigenaar Prikken.

,,Vervelend voor de eigenaar, maar sloop is nu nog de enige optie en de boot wordt nu zo snel mogelijk uit de jachthaven gehaald. Wat de waarde van het schip is? Voor een eigenaar is een boot vaak van onschatbare waarde.’’

De eigenaar is zondagavond ook gewaarschuwd en moest constateren dat zijn boot verloren was.