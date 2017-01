Inzet voor recreatievaart bekroond met Waddentrofee

Foto Robbert van der Eijk Jook Nauta.

OUDESCHILD - Voor zijn jarenlange inzet voor vrij en verantwoord varen op de Waddenzee heeft Texelaar Jook Nauta de Wadvaarderstrofee gekregen.

Door Nico Volkerts - 30-1-2017, 16:16 (Update 30-1-2017, 16:16)

De wisseltrofee van de circa twaalfhonderd leden tellende Vereniging van Wadvaarders wordt sinds 1993 uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor varen op het Werelderfgoed Waddenzee. Nauta is niet alleen voorzitter van de Stichting Waddenhaven Texel maar ook van de Stichting Jachthavens Waddeneilanden (SJW). Nauta nam in 2002 het initiatief voor deze samenwerking tussen de jachthavens van de vijf Waddeneilanden.

De ontwikkeling van de vaarrecreatie in het Waddengebied werd in het begin van deze eeuw bedreigd door nieuwe beschermingsmaatregelen en de invloed van natuurorganisaties. Inmiddels is de SJW een gerespecteerde partij in het speelveld van de talrijke overheden en natuurorganisaties die zich met het beheer van de Waddenzee bezig houden. Nauta maakt zich al jaren sterk voor behoud van de Waddenzee als uniek natuur- en vaargebied. Speerpunt daarin is het voorkomen van verstoringen. Die visie is voor de Waddenhavens ook van economisch belang.

De toekenning van de trofee aan Nauta is een blijk van waardering en erkenning voor zijn belangrijke rol als voorzitter van de SJW, die mede daardoor een gerespecteerde partner kon worden in het overleg tussen overheden en organisaties.

,,Ik ben erg blij met deze prijs’’, aldus Nauta. ,,Het onderstreept de goede samenwerking in het Waddengebied waar we allemaal het profijt van hebben. Partijen die eerst tegenover elkaar stonden, trekken nu samen op voor behoud van de unieke Waddennatuur en het verantwoord genieten hiervan.’’