Doggerij Den Helder ingericht als opvanglocatie alleenstaande minderjarige asielzoekers

DEN HELDER - Er komen veertig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in de boerderij Doggerij aan de Doggersvaart.

Door Bo-Anne van Egmond - 30-1-2017, 13:59 (Update 30-1-2017, 15:00)

Het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) wil het pand kopen, om de jongeren die nu nog in voormalige jeugdgevangenis De Doggershoek wonen, opvang te bieden. Het wordt nu onderzocht of deze locatie gebruikt kan worden. De jongeren krijgen bij de Doggerij 24 uur per dag begeleiding.

De plaatsen die in de Doggershoek vrijkomen, zijn dan voor opvang van andere asielzoekers. Voor deze wijziging van het gebruik van de Doggerij nodigt het COA direct omwonenden uit om kennis te maken met de nieuwe bewoners en wil hen in de gelegenheid stellen om vragen te kunnen stellen.