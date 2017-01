Stoffelijk overschot gevonden in woning Kanaalweg Den Helder

ANP

DEN HELDER - De politie doet maandagochtend onderzoek in een woning aan de Kanaalweg in Den Helder, waar een stoffelijk overschot is gevonden.

Door Hedzer Faber - 30-1-2017, 13:03 (Update 30-1-2017, 13:09)

De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf, aldus woordvoerster José van Dijk.