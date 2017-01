Boot totaal vernield door brand in Willemsoord Den Helder

DEN HELDER - De brandweer is zondagavond naar Willemsoord in Den Helder toegesneld. Daar raakte een pleziervaartuig in brand.

De eigenaar van de boot was op dat moment niet aanwezig. Er vielen dan ook geen gewonden. Omstanders ontdekten de vlammen en hebben de hulpdiensten gewaarschuwd. De booteigenaar is later ter plaatse gekomen.

De boot bleek niet meer te redden, maar omliggende boten bleven onbeschadigd.

De politie heeft de zaak in onderzoek om na te gaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan.