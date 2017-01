National Geografic-fotograaf mikt op eenzame schaatser in Den Helder

Foto Cris Toala Olivares

DEN HELDER - Op de achtergrond zien we nog net de karakteristieke toren van de Sint Nicolaaskerk. Ervoor louter natuurschoon.

Door Hedzer Faber - 29-1-2017, 21:34 (Update 29-1-2017, 21:51)

Wat voor weer het ook is, het is een van de mooiste plekjes van Den Helder: de Harmplas in de Grafelijkheidsduinen. En dat vindt Cris Toala Olivares ook. De National Geografic-fotograaf - die de Dorper bollenvelden eerder een internationaal miljoenenpubliek bood - blijft terugkomen naar deze stad om de mooiste taferelen vast te leggen.

National Geographic zet Helderse bollenvelden prominent in de kijker

National Geographic heeft voor vrijdag 6 mei een foto van de bollenvelden in de Noordkop uitgekozen als 'foto van de dag'.

Lees verder...

En hoeveel mooier wordt het dan een eenzame schaatser op deze verborgen waterparel in het Helderse duin?

Voor nu lijken de schaatskansen voorlopig over. De komende week klimt het kwik gestaag richting de tien graden overdag.