Geldprijzen voor sportplannen in Den Helder

Foto Leen Plokkaar

DEN HELDER - Hoe activeer je mensen via sport en beweging, zodat ze kunnen blijven deelnemen aan de samenleving? De gemeente Den Helder schreef een prijsvraag uit met deze vraag.

Het winnende initiatief is ’Laat sport naar ons toe komen’, waarbij sportactiviteiten voor mensen met een beperking op locatie gegeven gaan worden. Dat plan van Esdégé Reigersdaal, Divino Sports en ROC Den Helder is beloond met 6.000 euro.

Een ander winnend idee is ‘Retro Crossfit’. Dat idee is om met ouderen twee keer per week buiten te sporten. Dit werd beloond met 4.000 euro. Het geld is bestemd voor de uitvoering van de plannen.

De jury bestond uit sportwethouder Trees van der Paard, kickbokskampioen Jorina Baars en Arie Verhaar, directeur Opvoedpoli.