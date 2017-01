Een op vijf Nieuwediepers is allochtoon

DEN HELDER - Een op de vijf Nieuwediepers heeft een niet-Nederlandse achtergrond.

Door Hedzer Faberh.faber@hollandmediacombinatie.nl - 30-1-2017, 7:00 (Update 30-1-2017, 7:00)

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeit het percentage allochtonen in Den Helder gestaag. In twintig jaar tijd groeide dat percentage van 16 naar 19 procent.

Werkgelegenheid

Opvallender is in deze periode de verschuiving binnen de groep ’allochtonen’. Het aantal Westerse allochtonen nam in Den Helder namelijk snel af. Woonden hier in 1996 nog zo’n 5.500 Duitsers, Belgen, Engelsen, enzovoorts, vorig jaar waren dat er nog krap drieduizend.

Dit heeft...