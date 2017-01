PvdA Den Helder: Psycholance nodig voor verwarde personen

DEN HELDER - De PvdA in Den Helder dringt aan op een proef met een zogeheten ’psycholance’ of een andere oplossing voor het vervoer van verwarde personen in de regio.

Door Hedzer Faber - 29-1-2017, 7:00 (Update 29-1-2017, 7:36)

Een motie van die strekking wordt maandagavond ingediend in de gemeenteraad. Een oplossing is nodig omdat de politie stopt met het vervoer van verwarden. Eigenlijk al per 1 januari, maar tot er een oplossing is, blijven politiemensen deze taak nog vervullen.

De PvdA vraagt nu om een proef te starten in samenwerking met partners in de zorg in Den Helder, de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de regiogemeenten. In Amsterdam is de ’psycholance’ een succes.

Dat is een soort ambulance, speciaal ingericht op psychiatrisch of geriatrisch patiënten. Deze moet 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn.

De PvdA wijst er in de motie op dat het mogelijk is dit vervoer (deels) te bekostigen met speciaal voor deze materie aangewezen Rijksgelden.

De politie heeft nu nog haar handen vol aan verwarden en zou die tijd liever anders besteden. Nergens in noordelijk Noord-Holland worden zoveel politiemeldingen gedaan over verwarden als in Den Helder, meldde deze krant eerder.

Deze stad zit met tien meldingen per duizend inwoners fors boven het landelijk gemiddelde van 3,9 en ook ver boven dat van buurgemeenten.