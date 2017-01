Overleg over kunstwerk zeehonden bij station Den Helder

DEN HELDER - Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad BV gaat met de erven van kunstenaar Karl Pelgrom overleggen over de verplaatsing van de zeehonden voor het NS-station.

Door Delano Weltevreden - 28-1-2017, 16:02 (Update 28-1-2017, 16:02)

Honderden Nieuwediepers zeiden enige tijd geleden op de stelling in deze krant dat het kunstwerk niet mag verdwijnen als de stationslocatie wordt heringericht.

Ook de Werkgroep Stationslocatie maakt zich druk om het kunstwerk van de twee zeehonden. Kunstenaar Rob Scholte en anderen hebben tevergeefs geprobeerd de V-vormige muur voor het station te redden van de sloophamer. Zij verwijten de gemeente en Zeestad dat die niet hebben overlegd met architect Joost van der Grinten, terwijl zij wisten dat hij bezwaar had tegen de sloop. De omwonenden hopen dat niet dezelfde fout wordt gemaakt met het kunstwerk van Karl Pelgrom. Diens erven willen betrokken worden bij wat er met het kunstwerk gaat gebeuren. De directeur van Zeestad gaat daar werk van maken, belooft hij. ,,Ik neem contact met hen op. We gaan kijken hoe we de verplaatsing van het kunstwerk in goede banen kunnen leiden.’’