Inrit De Cocksdorp wellicht in strijd met Texelse APV

Boze buurtbewoners van de Ploosterstraat met hun kinderen op de plek waar de ontsluiting van bed & breakfast De Moerbei moet komen. Foto: René Pop

DE COCKSDORP - De bijeenkomst die de gemeente deze week hield over de parkeerperikelen aan de Ploosterstraat was uitsluitend toegankelijk voor omwonenden.

Door Redactie Helderse Courant - 27-1-2017, 22:08 (Update 27-1-2017, 22:08)

Besproken werden hun bezwaren tegen het plan van de eigenaars van B&B De Moerbei aan de Kikkertstraat om een inrit naar parkeerplaatsen in de achtertuin van de B&B te realiseren via een veldje aan de Ploosterstraat. Tijdens de avond stelden omwonenden dat het plan in strijd is met de geldende Algemene Plaatselijke Verordening of APV, zo meldt woordvoerder Eric Mulholland. Volgens hem gaven de aanwezige gemeenteambtenaren toe dat ze daar niet van op de hoogte waren.

Gemeente wil niet reageren

De gemeente wil niet reageren op vragen hierover van deze krant. De voorlichtster antwoordt: ,,De gemeente vindt het belangrijk om eerst alle partijen te horen. Alle meningen en informatie worden verzameld, zodat wij het complete verhaal in beeld hebben. Alle onderwerpen en vragen die aan de orde zijn geweest worden uitgezocht. De gemeente maakt met al deze informatie een zorgvuldige afweging en op basis hiervan een voorstel voor b en w. Op losse vragen kunnen wij nu, gedurende dit proces, niet ingaan.’’

'Parkeerplekken aan voorzijde'

Henk Jonker van Texel 2010 bracht deze week een bezoek aan de Ploosterstraat en Kikkertstraat om de situatie in ogenschouw te nemen. Hij acht het parkeerplan niet wenselijk. ,,Als dit wordt toegestaan, heeft dat een grote precedentwerking voor de rest van Texel’’, aldus Jonker. ,,Ook is de situatie onoverzichtelijk en gevaarlijk.’’ Hij constateerde dat de B&B-eigenaars eenvoudig drie parkeerplekken op eigen terrein kunnen realiseren aan de voorzijde van het pand aan de Kikkertstraat.