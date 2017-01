Stelling: Dan maar stiekem; breng de vos naar de duinen

Foto Irene Mir De vos in de Japanse tuin

Het is een rare situatie bij Oranjerie De Groene Parel in de Indische Buurt in Den Helder. Daar zit een vos die er niet hoort.

Het roofdier houdt zich schuil in de Japanse tuin en is hongerig. Het beest doet tot nu toe geen vlieg kwaad. Maar de Oranjerie zit toch met de vos in de maag en vreest ook dat het roofdier een keer naar binnen glipt en de jacht opent op de vogels van De Groene Parel. Maar omdat er geen instantie is die het dier mág verplaatsen, blijft het beestje zitten waar het zit en voert de Oranjerie hem maar bij met kattenbrokjes.

Dit kan zo niet langer. Regelgeving is mooi als het een doel dient en in dit geval is iedereen het over eens dat de regelgeving het probleem juist in stand houdt.

Dat vraagt om een soepele houding. Overheid, zie door de vingers dat de dierenambulance deze vos ophaalt om uit te zetten in de duinen.

De stelling luidt: Desnoods stiekem; breng de vos naar de duinen.

