Publiek geniet volop van ’perfecte ijsbaan’

Foto George Stoekenbroek Jong en oud kon vrijdag schaatsen op de banen in Julianadorp en Den Helder.

JULIANADORP - ,,Het ijs is perfect. Zeldzaam, zo mooi als dit natuurijs nu is. Zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Perfect!’’, zegt Julianadorper Fred van Wassenberg (54) nadat hij net 26 kilometer heeft geschaatst op de baan in Julianadorp.

Door Michiel Snik - 27-1-2017, 20:28 (Update 27-1-2017, 20:28)

Voorzitter Klaas Bregman van de IJsclub Julianadorp hoort het glimmend van trots aan. ,,Het ijs is vandaag inderdaad in topconditie. In het begin van de week hebben we vorst gehad, daarna dooi en nu weer een stevige nachtvorst waardoor de toplaag erg...