Sloop Texels eetcafé moet meer duidelijkheid brengen over herbouw

Vrijdagochtend werd begonnen met de sloopwerkzaamheden. Foto: Evalien Weterings

DEN BURG - Vrijdagochtend is begonnen met de sloop van Eetcafé Parkstraat, dat op 8 mei 2016 door brand werd verwoest.

Door Redactie Helderse Courant - 27-1-2017, 17:08 (Update 27-1-2017, 17:08)

,,We hebben vergunning om de benedenverdieping te herbouwen, maar de tijdsplanning hangt af van wat er onder de sloop vandaan komt’’, zegt uitbater Jolanda Stolk. ,,Het hele pand is bekelderd en het is de vraag hoe de staat van de kelders is, met name op de plek waar de ontploffing is geweest. Daar hebben we pas komende week zicht op.’’

Stolk hoopt dat de herbouw nog voor het toeristisch seizoen kan plaatsvinden.