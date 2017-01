Scooterrijder raakt gewond bij aanrijding in Den Helder

DEN HELDER - Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Texelstroomlaan in Den Helder.

Door Milo Lambers - 27-1-2017, 16:45 (Update 27-1-2017, 16:45)

Het slachtoffer werd op een rotonde door een automobilist over het hoofd gezien en vervolgens kwamen de twee met elkaar in botsing. De gewonde scooterrijder is behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft enige tijd het verkeer omgeleid.