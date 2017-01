Politie pakt inbreker op in Den Helder

DEN HELDER - Een 31-jarige man uit Den Helder is vrijdagmorgen rond één uur opgepakt wegens een poging tot inbraak in een woning aan de Drechtstraat in Den Helder.

Rond een uur kreeg de politie melding dat er in de Drechtstraat glasgerinkel was gehoord. Een getuige had gezien dat twee mannen probeerden een woning binnen te gaan. Toen de inbrekers in de gaten kregen dat zij waren gezien, gingen zij er op de fiets vandoor.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Hierbij werd een verdachte aangetroffen, die er vandoor probeerde te gaan. Hij werd voor verhoor overgebracht naar et politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de tweede verdachte.