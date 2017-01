Winkeldief Spoorstraat Den Helder spoorloos

DEN HELDER - De politie is donderdagavond op zoek geweest naar een winkeldief in het centrum van Den Helder.

Door Hedzer Faber - 26-1-2017, 21:05 (Update 26-1-2017, 21:09)

De man heeft goederen gestolen uit de DekaMarkt-super aan de Spoorstraat. De politie zette Burgernet in om de dief op te sporen, maar bij het afsluiten van die actie was de verdachte nog spoorloos. De politie stelt een onderzoek in. Het signalement: een man met een lichtgetinte huidskleur en een opvallende, want felgele jas. Getuigen kunnen de politie bellen via 0900-8844.