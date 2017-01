Moeder ’godenzoon’ wil straatverbod

HDC Media/Hans van Weel

DEN HELDER - Soms staat Joost om acht uur ’s ochtends bij Kim in de straat in Den Helder. Volgt hij in zijn auto haar kinderen als zij naar school fietsen. Terwijl hij daar op dat tijdstip niks te zoeken heeft, vindt ook de kortgedingrechter. Want Joost woont in Tuitjenhorn.

Door Hedzer Faber - 26-1-2017, 22:00 (Update 26-1-2017, 22:00)

Gisteren stonden Joost en Kim tegenover elkaar bij de rechtbank in Alkmaar, waar zij een contact- en straatverbod wil afdwingen. Vanwege de gevoeligheid van de materie en hun privacy, staan in dit...