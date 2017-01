Vos in Oranjerie zit klem door regelgeving

Foto Irene Mir De vos in de Japanse tuin

DEN HELDER - De Dierenambulance Den Helder kan geen kant op met de vos die al twee weken in Oranjerie De Groene Parel rondscharrelt.

Door Michiel Snik - 26-1-2017, 16:54 (Update 26-1-2017, 17:02)

Het roofdier houdt zich hoofdzakelijk schuil in de Japanse tuin en is hongerig, zo constateren de medewerkers van de Oranjerie. Het beest doet tot nu toe geen vlieg kwaad. Maar de Oranjerie zit toch met de vos in de maag en vreest ook dat het roofdier een keer naar binnen glipt en de jacht opent op de vogels...