Voortaan wel geit aaien in Den Helder bij vogelgriep

Archieffoto Ook het pluimvee bij De Helderse Vallei, hier nog buiten, is nog steeds opgehokt.

DEN HELDER - De Helderse Vallei wil voortaan voorkomen dat bij een volgende uitbraak van vogelgriep ook de andere dieren op de kinderboerderij niet bezocht kunnen worden. De kinderboerderij is nu al twee maanden gesloten.

Door Marischka de Jager - 27-1-2017, 8:00 (Update 27-1-2017, 8:00)

Nog steeds zijn de maatregelen met betrekking tot de vogelgriep van kracht. Daardoor is niet alleen de kinderboerderij bij de Helderse Vallei gesloten, ook Vogelasiel De Paddestoel neemt nog steeds geen nieuwe vogels op. Dat het allemaal zo lang zou duren had niemand verwacht. ,,We hebben bijna...