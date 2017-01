Oorlogsherinneringen uit Den Helder

PR-foto Documentairemaakster en fotograaf Micky Heiligenberg.

DEN HELDER - De oorlogsherinneringen uit Den Helder van ouderen krijgen een vaste plek in Fort Kijkduin. Vrijdag vanaf 19.30 uur zijn de oorlogsportretten en -verhalen ter introductie te zien en te horen in het fort.

Door Monique Trijsburg - 26-1-2017, 16:28 (Update 26-1-2017, 16:30)

Micky Heiligenberg maakte de documentaire op basis van interviews met achttien senioren. Eerder bracht ze een boek uit die net als de documentaire de titel ’Ik zie het nog voor me’ draagt. ,,De film duurt ongeveer een uur. Tussentijds wordt er twee keer gepauzeerd en kunnen bezoekers genieten van toneel met scènes uit Française Suite.’’

De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van schrijfster Irène Némirovsky. ,,Er is een hapje en een drankje voor de bezoekers beschikbaar gesteld door Kade 60, Robuust, de Hema, de Helderse Jongens, Slijterij van der Lem en Bistro C’est Si Bon.’’ De documentaire vertelt hoe het voor de achttien senioren was om als kind de Tweede Wereldoorlog mee te maken. Van halsoverkop geëvacueerd worden tot het kolen gappen van de Duitsers. Heiligenberg maakte de documentaire met de bedoeling hun mondeling overgedragen geschiedenis vast te leggen voor het nageslacht. ,,Het zijn nu allemaal tachtigers, over een jaar of tien is die generatie er bijna niet meer. ’’

De permanente vertoning wordt in een beuk van het fort ingericht met informatie uit de Tweede Wereldoorlog. De documentaire wordt in tien delen opgeknipt.

Kaarten voor vrijdagvanavond zijn vijftien euro en te bestellen via tel. 0223 612366. De opbrengst gaat naar goede doelen. Stichting Stelling Den Helder, Grapevine Foundation en De Zonnebloem.