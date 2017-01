IJsbaan Den Helder vandaag open voor jeugd

Pret op de ijsbaan, afgelopen maandag. Archieffoto

DEN HELDER - De ijsbaan in Den Helder is vandaag (donderdag) tot 18 uur geopend voor de jeugd tot en met 16 jaar.

Door Marischka de Jager - 26-1-2017, 13:23 (Update 26-1-2017, 13:33)

Maandagmiddag kon de jeugd in Den Helder voor het eerst in vier jaar tijd weer schaatsen op de ijsbaan. In Julianadorp kon dat al een dag eerder.