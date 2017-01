Festival Julianapop gaat verhuizen

Julianapop vorig jaar. Dit jaar wordt het festival op het naastgelegen terrein gehouden waar ook de Springfair altijd plaats vindt. Archieffoto

JULIANADORP - Het festival Julianapop gaat verhuizen. De 24-ste editie vindt dit jaar plaats op het terrein aan de Akkerbouwstraat waar ook de Springfair en het powerfestival worden gehouden. Dit terrein biedt meer mogelijkheden dan het ijsbaanterrein waardoor ook een tweede podium kan worden opgezet.

Door Marischka de Jager - 26-1-2017, 11:59 (Update 26-1-2017, 12:56)

Jarenlang is er samenwerkt met de IJsclub Julianadorp. ,,Maar de belangen liepen steeds verder uit elkaar. De IJsclub heeft belang bij een goede grasmat op het terrein waar ook het Juniorcollege gebruik van maakt, en dat reden wij iedere keer weer stuk'', zegt John Winder namens de organisatie van Julianapop.

,,Tijdens de afgelopen editie is het weer helemaal stuk gereden en laaide de discussie weer op. We hebben altijd fijn samengewerkt en in goed overleg is besloten dat het evenement niet meer helemaal op zijn plek is op de ijsbaan. Het materieel waar we mee werken is in de loop der jaren ook steeds zwaarder en groter geworden.''

De organisatie heeft een filmpje gemaakt waarmee ze de nieuwe locatie vandaag bekend maakt op social media.