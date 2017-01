Haven Den Helder wil van Chinese boot af

Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Havenbedrijf Port of Den Helder (PoDH) wil af van het drijvend Chinees restaurant North Palace - 'de Chinese boot' in de volksmond - aan het Ankerpark.

Door Hedzer Faber - 26-1-2017, 7:40 (Update 26-1-2017, 8:07)

PoDH is met Sail Den Helder in het nabije vooruitzicht op zoek naar mogelijkheden om het schip elders te leggen.

Woordvoerder Paul Smeele: ,,Het is wenselijk dat deze plek wordt gebruikt voor havengebonden bedrijvigheid. Deze plek is bovendien een mooie kade om te gebruiken tijdens Sail Den Helder, dat komende zomer plaatsvindt in onze...