Peuters hangen aan lippen burgemeester Den Helder voor ’De kleine walvis’

Foto George Stoekenbroek Burgemeester Koen Schuiling leest voor.

JULIANADORP - Ademloos hangen Tirza, Aleydis, Maisha, Romèe en Stef in peuterschool De Sterrekijkers aan de lippen van burgemeester Koen Schuiling van Den Helder terwijl hij voorleest uit het bekroonde prentenboek ’De kleine walvis’.

Door Michiel Snik - 25-1-2017, 21:06 (Update 25-1-2017, 21:43)

Op tal van plekken in de Noordkop werd woensdag in het kader van de Nationale Voorleesdagen voorgelezen uit dit prentenboek over de vriendschap tussen een jongetje en een jonge walvis, dat is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar 2017.

Zo was burgemeester Michiel Uitdehaag actief in de bibliotheek op Texel terwijl de Helderse wethouder Trees van der Paard voorlas in bibliotheek School 7.