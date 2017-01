Fitnesswereld in nieuwe Intersport Den Helder

DEN HELDER - Intersport De Graaf aan de Beatrixstraat gaat een fitnesswereld creëren op de begane grond.

Door Bo-Anne van Egmond - 25-1-2017, 21:49 (Update 25-1-2017, 21:49)

Momenteel is er in de winkel uitverkoop zodat er straks ruimte is voor de interne verbouwing. ,,Want we blijven gewoon open tijdens de werkzaamheden. We willen begin februari van start gaan en hopelijk kunnen we in maart dan in volledig nieuwe sferen van start gaan’’, vertelt winkeleigenaar Paul Jan de Graaf.

Woensdag was de eerste dag van de uitverkoop, er stonden regelmatig lange rijen van mensen die hun slag willen slaan.

Met de verbouwing wil De Graaf ’meer beleving bieden’ in de winkel. Daarom moet de kassa naar een andere kant, worden de wanden anders ingevuld en komt de mannenafdeling ook naar de begane grond. ,,Nu is alles gesplitst: vrouwen beneden, mannen en schoenen boven.’’ Dit wordt straks meer een geheel.

Aan de buitenkant van Intersport zal er niet veel gebeuren. De Graaf: ,,Alleen moeten we iets aanpassen aan de lichtreclame. Maar we gaan geen gevel renoveren zoals andere panden.’’