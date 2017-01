Aantal jeugdleden bibliotheek Den Helder stijgt gestaag

Foto HMC/Hedzer Faber De bibliotheek krijgt steeds meer jongeren over de vloer.

DEN HELDER - Steeds meer jongeren lopen binnen bij de bibliotheek School 7 in de Den Helder. Daarmee voldoet de nieuwe bibliotheek helemaal aan het landelijke beeld dat steeds meer jongeren gaan lezen.

Door Michiel Snik - 26-1-2017, 6:48 (Update 26-1-2017, 6:48)

Meteen na de opening van de bibliotheek, ruim een half jaar terug, steeg het ledenaantal fors. Dat aantal is de afgelopen maanden alleen maar verder toegenomen, zo meldt woordvoerster Anita Ruder van Kopgroep Bibliotheken.

,,Dat geldt vooral voor de jeugd. In een jaar tijd zagen we in Den Helder ons ledenaantal voor mensen tot en met 17 jaar stijgen met zeven procent tot 4385. In Schagen groeide het aantal jeugdleden met twee procent tot 2634.”

De groei van jeugdleden van de Kopgroep Bibliotheken is een aantal jaren terug al ingezet. ,,Vanaf 2013 zie je een duidelijke stijgende lijn. In vier jaar tijd is het aantal jeugdleden bij ons met maar liefst twintig procent toegenomen.’’

Leeslijst

Vroeger kwam de jeugd volgens Ruder binnen met de leeslijst voor school. ,,Nu spreken ze hier af om elkaar te ontmoeten. Ze komen hier huiswerk maken en delen kennis. Gaaf om dat te zien. Natuurlijk was dat ook de bedoeling bij de bouw van de nieuwe bibliotheek, maar of het in de praktijk ook zo uitpakt is altijd afwachten.”

In Schagen zie je een vergelijkbaar beeld waar eerder een nieuwe bibliotheek is gerealiseerd in Markt18. ,,Dat gebouw is weliswaar kleiner dan School 7, maar je ziet een zelfde lijn als in Den Helder.”

Wiskunde

Dat de Helderse bibliotheek meer en meer een ontmoetingsplek wordt om kennis over te dragen blijkt ook uit het feit dat een gepensioneerde wiskundedocent vrijblijvend en gratis lesgeeft.

,,Dat is puur eigen initiatief van die man’’, zegt Ruder. ,,Wij spelen daarin geen enkele rol. Hij zit in het Helderse hoekje waar ook de historische boeken over de stad staan. De jeugd weet hem daar te vinden en komt met hun vragen en huiswerk naar hem toe. Daarnaast verhuren wij ruimtes aan de Volksuniversiteit Den Helder en andere organisaties en komen hier mensen ook even werken. Daarvoor hebben wij flexplekken.”