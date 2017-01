Bontzaak weken dicht na brand

Foto DNP.NU

DEN BURG - Bontcouture aan de Burgwal in Den Burg is de komende weken dicht. Door de brand in de naastgelegen woning, waarbij maandagavond twee katten om het leven kwamen, heeft de hele kledingcollectie rookschade opgelopen.

Door Redactie Helderse Courant - 25-1-2017, 16:40 (Update 25-1-2017, 17:01)

Bewoner Eric Wieringa (56) en zijn dochter waren op het moment dat de brand in de keuken uitbrak niet thuis. Ook hun hond was bij hen. Het vuur in de keuken ontstond doordat hij bij vertrek was vergeten dat er nog een vetpan op het gas stond.

Wieringa, die het gemeentelijke monument twee jaar geleden kocht, is verzekerd tegen brand. De benedenverdieping is volledig uitgebrand. Boven ontstond er vooral rookschade.

De gedupeerde bewoners vonden de afgelopen dagen onderdak bij een vriendin.

Twee katten dood bij brand in Den Burg

Bij een keukenbrand in een woning aan de Burgwal in Den Burg is maandagavond veel rook vrijgekomen. Twee katten hebben de brand niet overleefd. Er raakte niemand gewond.

Lees verder...

Sinds woensdag kunnen Wieringa en zijn dochter terecht in een appartement aan de Emmalaan in Den Burg Dat kregen ze aangeboden van installatiebedrijf Peter Jan Geus. Wieringa verwacht dat het zeker drie maanden duurt voordat hij kan terugkeren in zijn woning.

Ondernemer Coby Dogger van de naastgelegen bontzaak is ook ernstig gedupeerd. Door de brand liep haar hele collectie aan bontmantels, pantoffels van Texelse wol en hoedjes rookschade op.

Woensdagochtend werd de hele winkelvoorraad overgebracht naar het gespecialiseerde reinigingsbedrijf Belfor in Alkmaar.

Voor Dogger zit er niets anders op dan haar zaak voorlopig op slot te doen: ,,Ik ga er nu vanuit dat we tenminste twee weken dicht blijven. En het is maar helemaal de vraag of de collectie nog wel gereinigd kan worden.”

In de tussentijd moet de zaak opnieuw geschilderd worden en komt er nieuwe vloerbedekking.