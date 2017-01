Veiling grasland als natuurgebied

DE COCKSDORP - Wie heeft belangstelling om een lap grasland van ruim 25 hectare in te richten en te beheren als natuurgebied?

Door Redactie Helderse Courant - 25-1-2017, 16:38 (Update 25-1-2017, 17:03)

Een antwoord op die vraag volgt op dinsdag 14 februari. Om twee uur start in het Eierlandsche Huis een openbare veiling. Wie het hoogste bod uitbrengt mag zich eigenaar voelen van 25,5 hectare grasland dat deel uitmaakt van natuurgebied Dorpzicht bij De Cocksdorp.

Ook neemt de koper de verplichting op zich de grond in te richten als ’vochtig weidevogel grasland’ en ’zoete plas’. Daarnaast moet hij of zij toestaan dat er een recreatief wandelpad wordt aangelegd, onderdeel van het Noord-Hollandpad.

Het te stuk grond, ontsloten via de Hoofdweg, grenst aan dat deel van Dorpzicht dat in beheer is van Staatsbosbeheer. Boswachter Erik van der Spek verhult niet dat zijn natuurorganisatie het perceel graag aan haar eigen natuurgebied had toegevoegd.

Aan de andere kant beseft hij dat tegenwoordig een ander beleid wordt gevoerd. Daarbij worden ook derden (agrariërs, particulieren) in de gelegenheid gesteld een natuurgebied te beheren.

Notaris Aad Overtoom uit Benningbroek is door de provincie aangewezen voor de verkoop. Recent zijn er terreinen (in Enkhuizen en Uitdam) afgestoten met de verplichting om ze als natuurgebied in te richten.