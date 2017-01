Jongen lichtgewond bij kop-staartbotsing in Den Helder

DEN HELDER - Twee auto’s zijn woensdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Ravelijnweg in Den Helder. Daarbij raakte een jongen lichtgewond.

Het betrof een kop-staartbotsing. In de achteropkomende auto zaten twee kinderen, waaronder een jongen die op krukken loopt na een ’judo ongelukje’. Hij hield gekneusde ribben en een open lip aan de botsing over. De ambulancedienst heeft zich over hem ontfermd.

De kinderen kregen een trauma-beer van de hulpdiensten voor de schrik.