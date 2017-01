Werk stationslocatie Den Helder loopt voor op schema

Het werkterrein. Afbeelding Zeestad

DEN HELDER - Het werk aan de stationslocatie in Den Helder loopt voor op schema. Dat laat opdrachtgever Zeestad weten in een brief aan omwonenden van de locatie.

Door Bo-Anne van Egmond - 25-1-2017, 13:52 (Update 25-1-2017, 13:52)

Dat betekent dat donderdag de tijdelijke weg wordt geasfalteerd en aangesloten op de Vijfsprong en Parallelweg.

De werkzaamheden vinden overdag plaats en verkeersregelaars helpen die dag het verkeer

door het gebied.

Vanaf vrijdag gaat alle gemotoriseerde verkeer over de nieuwe tijdelijke weg. Die dag wordt

door de aannemer gebruikt om het werkterrein van fase 2 af te schermen van

de omgeving.

Vanaf dat moment is de situatie in het gebied een paar maanden gelijk, zodat het

voor de gebruiker duidelijker is wat voor hem (en zijn vervoermiddel) de juiste route door het

gebied is.