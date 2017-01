Ravelijncenter Den Helder wil ook centrummanager

DEN HELDER - Het Ravelijncenter wil net als de Helderse binnenstad een centrummanager, om het gebied extra kwaliteit te geven.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 25-1-2017, 7:14 (Update 25-1-2017, 7:14)

Momenteel heeft het bedrijventerrein een vast bestuur van drie leden en een ondersteunend secretarieel medewerker. Maar volgens voorzitter Hans van Leeuwen is dit niet voldoende: ,,We komen handjes tekort om onze plannen verder uit te voeren. We willen ons, samen met de binnenstad, sterker profileren in de Kop van Noord-Holland.’’

Een van de ideeën hiervoor is dus een centrummanager: ,,De binnenstad heeft een...