Ook de Arabieren en Noren komen naar Sail Den Helder 2017 [video]

DEN HELDER - Ze waren graag geziene deelnemers aan eerdere Sail-evenementen in Den Helder en ze zijn er dit jaar opnieuw bij: de bemanning van het zeilend opleidingsschip van de Koninklijke Marine van Oman. Met een nieuw schip, de Shabab Oman II. In haar kielzog zijn inmiddels ook de Noorse Sörlandet, de Russische Mir, de Noorse Statsraad Lehmkuhl en de Nederlandse brik Aphrodite gecontracteerd.

Door Ronald den Boer - 24-1-2017, 13:45 (Update 24-1-2017, 15:30)

De imposante clipper Shabab Oman II, 85 meter lang en met een zeiloppervlakte van 2700 verkante meter, is ruim dertig meter langer dan de vorige topzeilschoener Shabab Oman die ’slechts’ 840 vierkante meter zeil voerde. Aan boord van de clipper is plek voor 94 opvarenden, tweemaal zoveel als op de schoener.

Bijzonder is dat de Shabab Oman II in Nederland is gebouwd en in 2014 door scheepswerf Damen in Vlissingen officieel werd overgedragen. Bij die gelegenheid merkte de Omaanse commodore Khalifa op dat ’dit schip rond de wereld zal gaan met een boodschap van vrede en vriendschap.’

De organisatie van Sail Den Helder 2017 zegt blij te zijn dat ze de Shabab Oman II kan toevoegen aan de groeiende vloot tallships die van 22-25 juni in de marinestad afmeert.

Niet alleen omdat het schip net zo indrukwekkend is als de Braziliaanse Cisne Branco en de Nederlandse Stad Amsterdam, maar ook omdat de Arabieren tijdens de crewparade door de stad altijd indruk maken met hun eigen muziek, kleding en vrolijke shows.

Al even blij is de organisatie met de komst van de Russische Mir - vaste gast op Nederlandse Sail-evenementen - de Aphrodite en de Sörlandet.

Laatstgenoemde geldt met 57 meter als het kleinere zusje van de andere twee Noorse opleidingsschepen (Christian Radich en Statsraad Lehmkuhl), maar is met negentig jaar ook de oudste. De video biedt een kijkt uit de mast van tallship Sörlandet.

Haar verjaardag wordt juist tijdens Sail Den Helder gevierd. In de Tweede Wereldoorlog diende de Sörlandet als accommodatie voor bemanningen van Duitse onderzeeboten. In 2015 begon ze een twee jaar durende wereldreis die deze zomer eindigt. Ze heeft dan 44 havens in 22 landen aangedaan.

