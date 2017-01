Rob Scholte Museum Den Helder gaat fondsen werven

Archieffoto ANP Kunstenaar Rob Scholte.

DEN HELDER - Het Rob Scholte Museum start een fondsenwervingsactie om zich te weer te stellen tegen de gemeente Den Helder. Dat schrijft kunstenaar Rob Scholte op zijn website.

Door Bo-Anne van Egmond - 24-1-2017, 12:01 (Update 24-1-2017, 12:01)

Volgens Scholte doet de gemeente de stad telkens weer geweld aan door te slopen en historiserend bouwen. Ook vreest hij nog steeds dat de gemeente een nieuw stadhuis wil vestigen op de plek van het voormalige postkantoor.

Scholte wil met zijn museum echter in het voormalige postkantoor blijven. ,,Maar dan hebben we geld nodig en niet weinig ook. Veel geld!’’, zo valt te lezen. ,,Maar we gaan het iets grootser en professioneler aanpakken, dan om uw geld te bedelen.’’

Wat deze fondsenwervingsactie precies inhoudt is nog onduidelijk. De kunstenaar wil er desgevraagd nog niets over kwijt.