Veel rook en twee dode katten bij brand in Den Burg

DEN BURG - Bij een keukenbrand in een woning aan de Burgwal in Den Burg is maandagavond veel rook vrijgekomen. Twee katten hebben de brand niet overleefd. Er raakte niemand gewond.

Door Internetredactie - 23-1-2017, 19:45 (Update 23-1-2017, 19:59)

Door de brand kwam het huis snel vol te staan met zwarte rook, meldt de Veiligheidsregio op Twitter.

De brand is inmiddels onder controle.